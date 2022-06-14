Силы ПВО сбили российской ракеты в четырех областях. Фото: zelenyikot.com

https://racurs.ua/n171679-rossiya-nanesla-udary-po-ukraine-rakety-sbili-v-chetyreh-oblastyah.html

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Сигнали повітряної тривоги лунали майже по всій Україні вдень, 14 червня.

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Під загрозою ракетних ударів опинилася насамперед Західна Україна. Силам протиповітряної оборони вдалося збити кілька ворожих ракет у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляють місцеві обласні військові адміністрації.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, російську ракету збили під Золочевом. Уламки ракети впали на цегельню. Зараз відомо, що постраждали четверо осіб, серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості. Очільник Львівщини додав, що ракету агресор запускав з південно-східного напрямку.

Також російську крилату ракету сили ППО збили й на Хмельниччині. Як зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, попередньо внаслідок падіння уламків ніхто не загинув і не постраждав, бо вони впали у полі. Відповідні служби шукають місце падіння.

Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram повідомив, що попередньо відомо про те, що в області збили кілька ракет. Спеціалісти вже виїхали на місця падіння уламків. Травмованих та руйнувань немає, але інформація уточнюється.

Відмінно спрацювала ППО й у Чернігівській області — військовим вдалося збити «Точку-У».

Нагадаємо, армія російської федерації завдала ракетного удару по Харківській області. Через влучання чотирьох ракет у Харківському районі виникла пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2 тис. кв. м.