Харків обстріляли ракетами, а по Дніпропетровщині рф вдарила «Ураганами». Фото: galka.if.ua

https://racurs.ua/ua/n171671-harkiv-obstrilyaly-raketamy-a-po-dnipropetrovschyni-rf-vdaryla-uraganamy.html

Ракурс

Харків та Харківська область зазнають артилерійських та ракетних ударів з боку російської федерації.

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У понеділок, 13 червня, окупанти обстрілювали Харків та Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області. Одна людина загинула внаслідок обстрілів, а п’ятеро дістали поранення. Троє серед постраждалих — діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Він зазначив, що у селищі Жуковського один мирний мешканець дістав поранення. У селі Малинівка постраждали 11-річний хлопчик та 17-річна дівчинка. У селищі Печеніги поранення дістала тримісячна дитина, а її 35-річна мати загинула. У селі Загороднє також поранено цивільну особу. В області через обстріли виникли лісові пожежі, були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та склади.

Також росія завдала ракетного удару по Харківському районі — через влучання чотирьох ракет виникла пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2 тис. кв. м.

Дніпропетровська область 14 червня була обстріляна з реактивних систем залпового вогню «Ураган». За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у Telegram, у Криворізькому та Синельниківському районах були обстріляні Апостолівська і Покровська громади.

На щастя, ніхто не постраждав, але у Покровській громаді пошкоджені будинки. Зараз на місці обстрілу працюють піротехніки, які обстежують територію.

Нагадаємо, 13 червня війська російської федерації завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Були зафіксовані «прильоти» трьох ракет.