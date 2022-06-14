Стало відомо, скільки цивільних залишилися на території сєвєродонецького «Азоту»

росія обстрілює сєвєродонецький «Азот». Фото: Сергій Гайдай

https://racurs.ua/ua/n171670-stalo-vidomo-skilky-cyvilnyh-zalyshylysya-na-terytoriyi-sievierodoneckogo-azotu.html

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Сєвєродонецьк Луганської області перебуває під постійним вогнем з боку російських ворогів, за місто точаться важкі бої.

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Залишаються у місті цивільні, а в бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання «Азот» залишаються 540−560 мирних мешканців. Найбільше підприємство міста перебуває під обстрілами. За можливості влада проводить тиху та поодиноку евакуацію. Про це керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив в ефірі вранці 14 червня, також є інформація від голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За словами Стрюка, у місті точаться постійні вуличні бої. Подекуди підрозділи ЗСУ відтискають ворога, а десь відбувається навпаки. Загалом ситуація важка, але контрольована.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що укриття сєвєродонецького «Азоту» не такі міцні, як у заводу «Азовсталь» у Маріуполі, який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до повного захоплення міста.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 13 червня заявляв, що українські захисники наразі контролюють частину Сєвєродонецька. Усі мости через річку Донець зруйновані, але місто не заблоковане.