ЗСУ знищили вже понад 3 тис. 500 російських танків з початку вторгнення

ЗСУ знищили вже понад 3 тис. 500 російських танків. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n171669-zsu-znyschyly-vje-ponad-3-tys-500-rosiyskyh-tankiv-z-pochatku-vtorgnennya.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації за майже 111 днів повномасштабної війни з Україною масштабні.

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За останню добу українські військові ліквідували 200 окупантів, спалили два танки, 11 броньовиків, три реактивні системи залпового вогню, один гелікоптер, 13 автомобілів. Загалом в Україні загинули вже 32 тис. 500 ворогів, а 3 тис. 503 танки були знищені. Про це 14 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Військові повідомляють, що найбільших втрат 13 червня армада російської федерації зазнала на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 32 тис. 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 434 (+2) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 503 (+11) од,

артилерійських систем — 721 (+3) од,

РСЗВ — 229 (+3) од,

засоби ППО — 97 (+0) од,

літаків — 213 (+0) од,

гелікоптерів — 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 588 (+3),

крилаті ракети — 125 (+0),

кораблі /катери — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 473 (+13) од,

спеціальна техніка — 54 (+0).

Нагадаємо, на Банковій заявили, що Україна потребує 1 тис. гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2 тис. одиниць бронетехніки та 1 тис. дронів, щоб завершити війну та звільнити захоплені росією території.