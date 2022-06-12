Росіяни 11 червня завдали ракетного удару по Тернопільщині, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n171611-raketnyy-udar-po-ternopilschyni-ponad-20-postrajdalyh.html

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По місту Чортків Тернопільської області вчора, 11 червня, о 21.46 було завдано ракетного удару.

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В результаті постраждали 22 особи, яких госпіталізували та надали допомогу. Жертв немає. Про це сьогодні, 12 червня, під час брифінгу повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

На місці працювали 10 машин швидкої допомоги. Постраждалим надавали медичну допомогу, серед них є 12-річна дитина, якій надали першу допомогу, наклали шви. Стан задовільний. Частина з них уже повернулися у свої помешкання, частина ще перебуває в лікарні, — зазначив Труш.

За словами чиновника, зафіксовано чотири «прильоти».

Всі ракети прилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового об'єкту, і цивільні. Постраждали чотири п’ятиповерхові будинки, — розповів він.

Крім того, вибухи пошкодили газопровід, виникла пожежа. В ході пошуково-рятувальних робіт на завалах врятовано 12 осіб, серед них двоє дітей.

На час робіт з ліквідації наслідків вибуху в місті було вимкнене постачання газу.