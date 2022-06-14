ВСУ взорвали склад боеприпасов рф в оккупированной Новой Каховке

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Війна росії проти України триває й Збройні сили нашої держави дають гідну відсіч воєнним злочинцям рф. Сьогодні в передмісті Нової Каховки у Херсонській області захисники України поцілили у склад боєприпасів рашистів. Відповідні фото та відео оприлюднило 14 червня Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

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За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю, — пише Стратком ЗСУ у Телеграм.

Рятувальники не поспішають гасити пожежу через загрозу дістати поранення внаслідок детонації боєприпасів.