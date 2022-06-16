Российская армия изолировала украинские войска в Северодонецке, но "Азот" держится - ISW

https://racurs.ua/n171743-rossiyskaya-armiya-izolirovala-ukrainskie-voyska-v-severodonecke-no-azot-derjitsya-isw.html

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Російські окупанти без успіху наступають навколо траси Бахмут-Лисичанськ. Вони намагаються перерізати українські наземні шляхи. Також продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк, але під повний контроль місто взяти не здатні.

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В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що станом на 15 червня російські сили ще не взяли завод «Азот» і не захопили місто повністю. При цьому, як зазначають експерти, російська армія ізолювала українські війська у Сєвєродонецьку та відрізала їх від шляхів сполучення. Окупанти штурмують місто з кількох напрямків.

Британська розвідка стверджує у звіті за 16 червня, що ситуація в Сєвєродонецьку залишається вкрай складною для України — всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов’язують місто з вільними територіями, зруйновані.

Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину бойових частин, які спочатку утримували місто. Перевага росії у кількості танків нівелюється у міських боях. Просування сил рф повільне, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, триває наступ окупантів на Слов’янськ і на південний схід від Ізюма, а також тривають бої у північно-східних населених пунктах навколо Харкова.

Експерти Інституту вивчення війни у звіті за 15 червня зазначають, що російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі.

Онлайн-карта бойових дій в Україні від ISW:

Крім того, Кремль і довірені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.