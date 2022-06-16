Будни бойцов Сухопутных войск ВСУ показали на фото

Будни бойцов Сухопутных войск ВСУ. Фото: 128-й отдельная горно-штурмовая бригада

https://racurs.ua/n171764-budni-boycov-suhoputnyh-voysk-vsu-pokazali-na-foto.html

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Фотографії буднів українських військовослужбовців на фронті опублікували в інтернеті.

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Хвилинами воєнно-польових буднів поділилися бійці реактивного артилерійського дивізіону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Світлини опубліковані на Facebook-сторінці підрозділу.

На кадрах можна побачити, як після бойового виїзду й відпрацювання ворожих цілей із реактивної системи залпового вогню «Град» хлопці займаються спортом, готують обід, доглядають за цуциком і грають на гітарі. Військові зазначають, що дуже цінують такі моменти.

Бойові виїзди бувають по кілька разів на добу, в тому числі вночі, тому рідкі хвилини затишшя особливо цінні, — зазначили в Закарпатській бригаді.

Нагадаємо, військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» опублікували фото з передової. На світлинах можна побачити не лише, як бійці Збройних сил України працюють на фронті, але наслідки їхньої майстерності — знищену техніку російських військових.