Фото з передової. Фото: 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр»

https://racurs.ua/ua/n171678-zsu-borutsya-z-rosiyskymy-okupantamy-opublikovani-foto-z-peredovoyi.html

Ракурс

Нові фото з передової опублікували українські військові.

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На світлинах видно не тільки, як бійці Збройних сил України працюють на фронті, але наслідки їхньої майстерності — знищена техніка російських окупантів. Кадри з’явилися на Facebook-сторінці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Життя триває. Точиться війна. Холодноярці продовжують здобувати свободу Україні. Фото з передової, — підписали фото військові.

Як відомо, 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України була сформована на базі 93-ї механізованої дивізії. З початку російської агресії на Донбасі бійці цієї бригади брали участь у найзапекліших боях, включно з боями під Іловайськом, у Донецькому аеропорту та Пісках, на шахті Бутівці.

Інформація з «Вікіпедії» свідчить, що бригада зазнала найбільших втрат серед військових частин України — станом на кінець 2017 року, у боях загинуло 272 військовослужбовці. Станом на початок 2018 року, державними нагородами відзначили понад 1 тис. військовослужбовців бригади, серед них троє отримали звання Героя України й орден «Золота Зірка».

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку росіяни намагаються захопити Богородичне та створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ. А угруповання військ рф на Сєверодонецькому напрямку ворог посилив двома батальйонно тактичними групами.