Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників «Азовсталі». Фото: minre.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n171677-ukrayina-povernula-tila-sche-64-zagyblyh-geroyiv-mariupolya.html

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Черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся 14 червня у Запорізькій області.

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Україні вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників маріупольського заводу «Азовсталі». Відповідна домовленість була досягнута внаслідок переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, Головним управлінням розвідки, Службою безпеки України, Генштабом ЗСУ та інших силових структур України.

Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, — наголосили у відомстві.

Колишній командир полку «Азов» Максим Жорін 12 червня заявляв, що за результатами декількох обмінів до Києва доправили тіла 220 загиблих героїв на заводі «Азовсталь».

Нагадаємо, на початку червня до Києва доставили тіла військових, які загинули під час боїв на території заводу «Азовсталь». Україна та росія минулого тижня передали один одному тіла 160 загиблих військовослужбовців.