Танковая бригада ВСУ филигранно уничтожила военную технику рф

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Танкова бригада Збройних сил України філігранно відпрацювала військову техніку армії росії, яка воєнні злочинці рф ховали обабіч дороги у зелених насадженнях. Як повідомляє у п’ятницю Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Фейсбук, техніку окупантів помітила за допомогою аеророзвідки 17-та окрема танкова Криворізька бригада.

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Працюють воїни 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка Сухопутні війська ЗСУ, — зазначили у Страткомі ЗСУ.