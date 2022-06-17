Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Танкова бригада ЗСУ філігранно знищила військову техніку рф

Танкова бригада ЗСУ філігранно знищила військову техніку рф (ВІДЕО)

17 чер 2022, 11:34
999

Танкова бригада Збройних сил України філігранно відпрацювала військову техніку армії росії, яка воєнні злочинці рф ховали обабіч дороги у зелених насадженнях. Як повідомляє у п’ятницю Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Фейсбук, техніку окупантів помітила за допомогою аеророзвідки 17-та окрема танкова Криворізька бригада.



.

Працюють воїни 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка Сухопутні війська ЗСУ, — зазначили у Страткомі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів