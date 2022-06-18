Беспилотник MQ-1C Grey Eagle. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n171815-ssha-mogut-otkazat-ukraine-v-prodaje-udarnyh-bespilotnikov-reuters.html

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Сполучені Штати Америки можуть відмовити Україні у продажі чотирьох ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle.

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Робота адміністрації президента США з підготовки операції з продажу Україні чотирьох таких ударних безпілотників припинена через побоювання, що їх секретне обладнання для спостереження може потрапити в руки росіян. Про це повідомляє агентство Reuters.

Проти продажу виступило Управління з безпеки оборонних технологій Пентагону, яке охороняє дорогі та секретні технології. А раніше американська влада схвалила план із продажу цього безпілотника.

Зазначається, що заперечення проти експорту БПЛА виникло через побоювання, що радар і обладнання для спостереження на Grey Eagle можуть створити загрозу американській безпеці, якщо вони потраплять в руки росіян. При первинному розгляді це міркування упустили з уваги, але воно спливло на минулих переговорах.

За інформацією ЗМІ, зараз рішення про продаж ударних безпілотників Україні розглядає вище командування Пентагону. Одним з рішень могла б стати заміна існуючого радарного і сенсорного комплексу на спрощений варіант, але на його розробку й установку можуть піти місяці.

Як відомо, безпілотник Grey Eagle може літати понад 30 годин в залежності від своєї місії й може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. А бойова версія дрона може нести до восьми потужних ракет Hellfire. Один Grey Eagle коштує 10 млн дол.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що США за час правління адміністрації чинного президента Джо Байдена виділили Україні близько 6,3 млрд дол. у вигляді допомоги у сфері безпеки. З цієї суми близько 5,6 млрд дол. було виділено з початку масштабного російського вторгнення в Україну.

Джерело: Reuters