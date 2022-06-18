Россияне кроют позиции ВСУ, наши держатся — сводка Генштаба

https://racurs.ua/n171837-rossiyane-krout-pozicii-vsu-nashi-derjatsya-svodka-genshtaba-karta.html

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Триває 115 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

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На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм — Слов’янськ.

В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує накривати позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Рашисти намагалися вести штурм, щоб встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, але успіху не мали.

В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Росіяни застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.