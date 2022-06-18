Появилось первое видео с Тайрой — верит, что все пленные вернутся

https://racurs.ua/n171843-poyavilos-pervoe-video-s-tayroy-verit-chto-vse-plennye-vernutsya.html

Ракурс

Парамедик та волонтер Юлія Паєвська із позивним Тайра записала відеозвернення зі словами вдячності до президента та всіх українців.

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У відео, яке записав військовий журналіст Андрій Цаплієнко, вона висловила підтримку всім, хто залишається в російському полоні.

Тайра вже в безпечному місці і дякує президентові за все, що робилося для її звільнення. Мої джерела, які надали це відео, поки не повідомляють, де саме знаходиться Юлія Паєвська, проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна, — підписав відео Цаплієнко.

Паєвська — засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів «Ангели Тайри», вона має нагороду Народний Герой України.

Її захопили у полон в Маріуполі, 17 червня президент повідомив про обмін.

Про захоплення окупантами Паєвської стало відомо 16 березня. У полон вона тоді потрапила разом зі своїм водієм. Невдовзі з’явилося зняте російськими пропагандистами відео з нею, у якому Паєвську називали «учасницею батальйону «Азов», хоча вона є цивільним волонтером.