Верховная Рада запретила российскую музыку и книги

В Украине вводятся ограничения на российскую музыку и книги, фото: «Телеканал Ю»

https://racurs.ua/n171858-verhovnaya-rada-zapretila-rossiyskuu-muzyku-i-knigi.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 19 червня, підтримала законопроект № 7273-д, який запроваджує заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

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За відповідне рішення проголосували 303 народні депутати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей законопроект пропонує повністю та безстроково заборонити публічне виконання чи демонстрацію фонограм, відеограм та музичних кліпів, які здійснені виконавцями, котрі є або у будь-який період після 1991 року були громадянами держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які згодом стали громадянами України.

Аналогічне обмеження стосується продукції юросіб, зареєстрованих у державі-агресорі.

Музичний продукт держави-агресора може впливати на сепаратистські настрої населення створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності, наявності спільних інтересів, відмінних від інтересів решти населення України, породжуючи ціннісно-ідентичнісні суперечності. — наголошується в пояснювальній записці законопроекту. — Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави.

Також законопроект передбачає такі новації:

запроваджується перелік музичних виконавців росії, які засуджують агресію проти України;

забороняється проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора, окрім тих, котрі внесені до вищезгаданого переліку;

збільшується до 40% частка пісень державною мовою на радіо;

збільшується до 75% добовий обсяг ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних передач державною мовою;

забороняється відтворення в салоні автобуса музики, звуків фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також забороняється відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Також Верховна Рада голосами 306 народних обранців підтримала законопроект № 7459, котрий забороняє імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з рф, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

Згідно з цим законопроектом: