Верховная Рада запретила российскую музыку и книги

Верховная Рада запретила российскую музыку и книгиhttps://racurs.ua/n171858-verhovnaya-rada-zapretila-rossiyskuu-muzyku-i-knigi.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 19 червня, підтримала законопроект № 7273-д, який запроваджує заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.
За відповідне рішення проголосували 303 народні депутати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Цей законопроект пропонує повністю та безстроково заборонити публічне виконання чи демонстрацію фонограм, відеограм та музичних кліпів, які здійснені виконавцями, котрі є або у будь-який період після 1991 року були громадянами держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які згодом стали громадянами України.
Аналогічне обмеження стосується продукції юросіб, зареєстрованих у державі-агресорі.
Музичний продукт держави-агресора може впливати на сепаратистські настрої населення створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності, наявності спільних інтересів, відмінних від інтересів решти населення України, породжуючи ціннісно-ідентичнісні суперечності. — наголошується в пояснювальній записці законопроекту. — Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави.
Також законопроект передбачає такі новації:
- запроваджується перелік музичних виконавців росії, які засуджують агресію проти України;
- забороняється проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора, окрім тих, котрі внесені до вищезгаданого переліку;
- збільшується до 40% частка пісень державною мовою на радіо;
- збільшується до 75% добовий обсяг ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних передач державною мовою;
- забороняється відтворення в салоні автобуса музики, звуків фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також забороняється відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.
Також Верховна Рада голосами 306 народних обранців підтримала законопроект № 7459, котрий забороняє імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з рф, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.
Згідно з цим законопроектом:
- для видань, виданих мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для видань, що ввозяться з рф;
- забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів — громадян рф. Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року;
- з 1 січня 2023 року в Україні книги видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами ЄС;
- книги іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література має видаватися і розповсюджуватися в перекладах на українську мову або будь-яку офіційну мову ЄС чи мову корінного народу України.