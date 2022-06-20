Зеленский заявил о возможном новом штурме Харькова

https://racurs.ua/n171908-zelenskiy-zayavil-o-vozmojnom-novom-shturme-harkova.html

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Російська армія збирає сили для атаки на Харків та захоплення Слов’янська.

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Таку заяву 20 червня оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Зараз армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там — півтора мільйона жителів. Постійно бомбардують Миколаїв — а там майже півмільйона жителів. Хочуть захопити і повністю зруйнувати Слов’янськ — там до війни було сто тисяч мешканців, — сказав президент у виступі під час відкриття Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

Президент наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей, але нам потрібно більше сучасної зброї та підтримки.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні з фронтів генштабу ЗСУ повідомлялося, що 20 червня на Харківському напрямку ворог без успіху намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Обстріляні райони пунктів Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівка та Петрівка.

Українські війська на початку травня зуміли відкинути росіян від Харкова. Утім, у червні обстріли міста з артилерії поновилися.

Окупанти посилили обстріли Харкова та навколишніх міст, повідомив 29 червня голова ОВА Олег Синєгубов.

Від залпів РСЗО постраждали Київський, Шевченківський, Салтівський та Індустріальний райони Харкова, а також Чугуїв, Лозова, Золочівська та Дергачівська громади. Лише за сьогодні загинули 3 людини — 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік у Балаклії.

Попри обстріли люди продовжують повертатися до Харкова. За попередніми даними, у місті вже проживають близько 700 тисяч людей, проте безпека у місті досить умовна.

Щодо можливого нового наступу росіян на Харків Синєгубов заявив, що накопичення військ рф фіксується — область готується до будь-яких сценаріїв.