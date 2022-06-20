Зеленський заявив про можливий новий штурм Харкова

https://racurs.ua/ua/n171908-zelenskyy-zayavyv-pro-mojlyvyy-novyy-shturm-harkova.html

Ракурс

Російська армія збирає сили для атаки на Харків та захоплення Слов’янська.

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Таку заяву 20 червня оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Зараз армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там — півтора мільйона жителів. Постійно бомбардують Миколаїв — а там майже півмільйона жителів. Хочуть захопити і повністю зруйнувати Слов’янськ — там до війни було сто тисяч мешканців, — сказав президент у виступі під час відкриття Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

Президент наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей, але нам потрібно більше сучасної зброї та підтримки.

Нагадаємо, у вечірньому зведення зфронтів генштабу ЗСУ повідомлялося, що 20 червня на Харківському напрямку ворог без успіху намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Обстріляні райони пунктів Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівка та Петрівка.

Українські війська на початку травня зуміли відкинути росіян від Харкова. Утім, у червні обстріли міста з артилерії поновилися.