Росіяни вивели на "відновлення боєздатності" 1 армійський корпус з районів Херсону, Миколаєва та Попасної

https://racurs.ua/ua/n171905-rosiyany-vyvely-na-vidnovlennya-boiezdatnosti-1-armiyskyy-korpus-z-rayoniv-hersonu-mykolaieva.html

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Триває 117 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

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Російський агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, повідомили у вечірньому зведенні за 20 червня від Генерального штабу ЗСУ.

У зв’язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях.

Особливо це розповсюджено серед особового складу так званого 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки.

Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Харківському напрямку ворог без успіху намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Обстріляні райони пунктів Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку ворог в обороні. Обстріляні райони пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі Богородичного українські захисники відбили штурм росіян.

На Бахмутському напрямку в районі Миколаївки росіяни під обстрілом відступили. Війська рф обстріляли шість населених пунктів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледару, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював з артилерії райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного та Зеленого Гаю.