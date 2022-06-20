ЗСУ майже вийшли до держкордону в Харківській області. Фото:

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Підрозділи Збройних сил України у межах контрнаступу майже дійшли до державного кордону з росією в Харківській області.

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Росіяни намагаються протистояти наступу української армії й поту значно посилили обстріли. Однак вже незабаром українська армія може звільнити регіон від окупантів. Зараз бої тривають. Про це 20 червня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Залишалось небагато Збройним силам України для того, щоб вийти на державний кордон у Харківській області, щоб і Харків, і область були переможно звільнені від ворога, — зазначила вона.

Маляр не наважилася робити прогнози зі звільнення Харківщини від окупантів. Зазначила, що динамічна ситуація змінюється щопівгодини, і будь-яка інформація втрачає актуальність дуже швидко.

Заступник міністра додала, що зараз триває активна фаза війни, і в Україні просто немає безпечної області, куди б не влучали російські ракети.

Нагадаємо, українські військові пройшли першу лінію оборони росіян в Херсонській області. Підрозділи ЗСУ відкинули загарбників з першої лінії оборони, зараз ворожі угруповання зміцнюються на другій і третій лінії оборони.