ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька. Фото:

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Українська армія втратила контроль над населеним пунктом Метьолкіне, що розташоване поблизу Сєвєродонецька.

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У промисловій зоні міста тим часом росіяни посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Також ворог обстрілює райони Тошківки та Устинівки, бо саме там росіяни хочуть здійснити прорив. Задля цієї мети туди окупанти стягнули велику кількість техніки. Про це 20 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру. Орки продовжують використовувати «повзучу» тактику — Луганщину винищують з усієї можливої зброї, — зазначив очільник області.

За словами Гайдая, триває «тиха» евакуація з Лисичанська. Цивільних вивозять силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. А з населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Керівник ОВА наголошує, що українські військові мають успіхи у вуличних боях, але ворог переважає підрозділи ЗСУ в кількості артилерії. Лисичанськ ворог знищує, бо розуміє, що місто не взяти. Зрадники допомагають окупантам — коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності.

Втрачений населений пункт — це не означає «програна війна». Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба, — переконує Гайдай.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Сєвєродонецькому напрямку російська артилерія обстріляла райони Лисичанська, Сиротиного, Воронового, Борівського, Білої Гори, Устинівки, Мирної Долини, Тошківки. Авіаційні удари були завдані парою літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини.