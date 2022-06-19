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Ракурс
Розгром військової техніки рф влаштували дві бригади ЗСУ

Розгром військової техніки рф влаштували дві бригади ЗСУ (ВІДЕО)

19 чер 2022, 16:45
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Спільну роботу двох бригад українських воїнів зі знищення військової техніки армії росії показали Збройні сили України.



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Громом і полум’ям! Спільна робота 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, — повідомляє прес-служба 40-ї бригади ЗСУ на власній Фейсбук-сторінці.

Окрім цього, Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм показало наслідки роботи захисників України у Кришталевому — руїни складів «артилерійської бригади другого армійського корпусу лнр».

Джерело: Ракурс


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