Россия попытается перебросить на Донбасс значительные резервы – разведка Британии

https://racurs.ua/n171950-rossiya-popytaetsya-perebrosit-na-donbass-znachitelnye-rezervy-razvedka-britanii.html

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росія готується до спроби перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

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Про це у звіті за 22 червня повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки рф хоче оточити район Сєверодонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

Також усе важливішою для результату війни стає здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті.

Крім того, в оновленні розвідки Великої Британії зазначається, що російська влада не повідомляє загальну кількість втрат окупантів в Україні з 25 березня, але фейкове угруповання днр публікує дані про втрати своїх сил.

За ними ми можемо судити про загальне виснаження російських та проросійських сил, — впевнена британська розвідка.

Станом на 16 червня так звана днр визнала, що з початку 2022 року загинули 2 тис. 128 бойовиків і 8 тис. 897 отримали поранення. Це приблизно 55% від їх початкових сил. Висока ймовірність того, що сили днр оснащені застарілим озброєнням та технікою.