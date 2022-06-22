Войска рф пытаются продвинуться в направлении Бахмута. Фото:

https://racurs.ua/n171972-voyska-rf-pytautsya-prodvinutsya-v-napravlenii-bahmuta-genshtab.html

Ракурс

Українська армія продовжує протистояти російській армії, яка переважає українських захисників в озброєнні.

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На Сіверському напрямку ворог з артилерії обстріляв райони Тур’я, Миропільського та Славгорода Сумської області. На Слобожанському напрямку росіяни вели штурм, щоб покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі Слов’янська. Застосовували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 червня.

На Харківському напрямку армія рф намагається стримати підрозділів Сил оборони та не допустити їх виходу до державного кордону. Були обстріляні райони населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

На Донецькому напрямку агресор намагається просунутися у напрямку Бахмута та встановити контроль над Сєвєродонецьком. Авіація противника завдала ударів поблизу Верхньокам’янки, Сєвєродонецька та Сиротиного. Тривають бої за Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку російська авіація завдала ударів у районах Берестового, Яковлівки, Клинового і Вершини та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

На Краматорському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків. Поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка працювала ворожа авіація.

В районі Новобахмутівки українські військові відбили штурм та змусили ворога відійти.

Нагадаємо, 22 червня аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що війська рф успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці міста протягом найближчого тижня.