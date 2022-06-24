Кабмин отправляет детей в школы 1 сентября, но есть условия

https://racurs.ua/n172054-kabmin-otpravlyaet-detey-v-shkoly-1-sentyabrya-no-est-usloviya.html

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З 1 вересня в окремих регіонах України розпочнеться навчання в офлайн-режимі. Для цього у школах зобов’язані провести низку заходів щодо посилення безпеки.

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Кабінет міністрів рекомендує школам почати навчання з 1 вересня, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територія", — заявив Шмигаль.

Раніше очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що місцева влада сама вирішить, як навчатися дітям у школах з вересня — офлайн чи онлайн.

Заступник Офісу президента України Кирило Тимошенко на брифінгу 24 червня перелічив умови, за яких навчання в школах зможе відбуватися офлайн.

Для того, щоб діти почали заняття у стінах школи, має бути:

обов’язкова перевірка спеціалістами ДСНС навчальних закладів та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

готовність систем оповіщення. Особлива увага звертається на доступність оповіщення дітей із порушенням зору та слуху;

до початку навчального року у кожному навчальному закладі мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;

у кожному навчальному закладі має бути відповідно обладнано укриття для всіх учасників навчального процесу;

створені запаси води та медикаментів. Мають проводитися тренування щодо дій при оголошенні сигналу повітряної тривоги.

У разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати, і наскільки можна повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті. Ті учні та студенти, які навчалися у закладах, які зараз перебувають на тимчасово-окупованій території чи пошкоджені, чи зруйновані російськими загарбниками, зможуть продовжити навчання у тих самих закладах дистанційно чи в інших навчальних закладах на підконтрольній Україні території, — сказав Тимошенко.

23 червня Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає.

Ми маємо привести до ладу — відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами — укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян, — прокоментував це рішення мер столиці Віталій Кличко.

Українська влада має провести інвентаризацію всіх шкіл та всіх сховищ. Щоб довести усе до ладу, може знадобитися рік. Таку оцінку в інтерв’ю «Слово і діло» дав Юрій Голик, який координував програму «Велике будівництво».