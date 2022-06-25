Количество российских военных в Беларуси назвала разведка. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n172061-kolichestvo-rossiyskih-voennyh-v-belarusi-nazvala-razvedka.html

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Країна-агресор російська федерація продовжує утримувати підрозділи своїх військ на території Білорусі.

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У Білорусі зараз перебувають приблизно 1,5 тис. російських військових. Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетні війська. Також у Білорусі знаходяться два російських військових об'єкти. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами розвідника, картина події у Білорусі може змінитися досить швидко, оскільки росії знадобиться всього дві-три доби, щоб перекинути додаткові підрозділи в цю країну.

І ті резерви, які зараз залишилися на території Російської Федерації, особливо в Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі, — зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки повідомляли, що кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України.

Джерело: «РБК-Україна»