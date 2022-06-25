Массированный ракетный удар нанесла россия по Украине. Фото:

https://racurs.ua/n172060-massirovannyy-raketnyy-udar-po-ukraine-v-kakih-oblastyah-gremeli-vzryvy.html

Ракурс

Ракетний удар по Україні було завдано вночі та вранці у суботу, 25 червня.

.

Багато вибухів прогриміли в Житомирській області. Обласний центр не постраждав. Росіяни випустили 24 ракети з літаків по військових об'єктах навколо Житомира. Внаслідок ранкових обстрілів один військовий загинув, ще один дістав поранення. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

Також вибухи прогриміли в селищі Десна в Чернігівській області, де діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ. Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram зазначив, що згодом повідомить про подробиці «прильотів» та попросив не публікувати фото і відео з міць вибухів.

В оперативному командуванні «Північ» повідомили, що по Десні на Чернігівщині росіяни випустили 20 ракет — близько 5.00 селище потрапило під масовий ракетний обстріл. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури попередньо без жертв.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що близько 4:00 по Львівщині випустили шість ракет. Сили ППО збили дві ракети, а ще чотири влучили в військовий об'єкт на Яворівському районі. Четверо осіб дістали поранення.

У Миколаєві вранці 25 червня вибухи пролунали після сигналу повітряної тривоги. Про це заявляв мер міста Олександр Сенкевич.

За інформацією моніторингової групи «Беларускі Гаюн», масований удар по Україні вранці 25 червня російська авіація завдала з території Білорусі. Зазначається, що ворожі бомбардувальники вилетіли з аеродромів росії, влетіли в білоруський повітряний простір, підлетіли до кордону з Україною та запустили ракети.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 25 червня повідомив, що російська артилерія обстріляла Криворізький район. Під удари потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка та був пошкоджений дачний будинок.

Нагадаємо, востаннє масовий ракетний удар по Україні росіяни завдали 20 червня. Упродовж трьох годин російські нацисти випустили по регіону відразу 14 ракет.