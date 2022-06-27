Гражданские не пострадали - минобороны рф признало ракетный обстрел Киева

https://racurs.ua/n172135-grajdanskie-ne-postradali-minoborony-rf-priznalo-raketnyy-obstrel-kieva.html

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Міноборони росії визнало обстріл Києва 26 червня і заявило, що «цивільні об'єкти не постраждали».

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У неділю вранці російська ракета влучила у житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Загинув 37-річний чоловік, постраждали шестеро людей, зокрема семирічна дівчинка, вона перебуває у лікарні.

Влада Києва повідомляла, що по місту випустили чотири ракети. Одна з них влучила на територію дитсадка.

Таку ж кількість у зведенні називає міноборони рф, при цьому стверджуючи, що «чотири високоточні ракети» вдарили по цехах ракетно-будівельної корпорації «Артем».

Об'єкт вражений. Цивільна інфраструктура міста Києва внаслідок застосування високоточної зброї не постраждала, — йдеться в повідомленні міністерства війни росії.

Понад те — росіяни написали, що по російських ракетах почали стріляти зенітні комплекси української ППО. Пропагандисти придумали, що у житловий будинок на Лук’янівці влучила одна з українських ракет — нібито в С-300 влучили з «Бука».