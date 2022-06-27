Российские войска изменили тактику, полагаясь на ракеты и артиллерию – Пентагон

https://racurs.ua/n172145-rossiyskie-voyska-izmenili-taktiku-polagayas-na-rakety-i-artilleriu-pentagon.html

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Пентагон оновив аналітику про бойові дії в Україні. Міноборони США провело закритий брифінг для ЗМІ. Журналіст видання Politico Джек Детч опублікував основні тези розмови.

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У Пентагоні вважають, що російські війська змінили тактику війни в Україні, більше покладаючись на ракетні удари та артилерійські обстріли

У Пентагоні порахували, що упродовж минулих вихідних росіяни випустили понад 60 ракет по Києву, Львову та Чернігову. США вважають, що удар по Києву був спрямований по заводу із виготовлення боєприпасів.

За останні кілька днів ЗСУ звільнили кілька невеликих населених пунктів біля окупованого Херсона.

Крім того, у США вважають, що українські військові завдали росіянам серйозних втрат перед відходом із Сєвєродонецька.

В Пентагоні вважають, що у росії відчувається нестача командирів, тому вони покладаються в основному на відставних офіцерів та резервістів.

В Міноборони розповіли, що Україна надіслала запит до США на засоби протиповітряної оборони, зокрема гелікоптери та ракети для систем ППО. США найближчим часом розпочнуть тренування 50 українських військових на системах HIMARS. Навчання триватимуть два тижні.

Крім того, США проводять навчання для українських військових у Європі. Там їх навчають користуватись HIMARS, гаубицями, високоточними боєприпасами Excalibur, а також ремонту техніки.