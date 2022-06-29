Тела на дороге, а мы на машинах туда-сюда ездили - Оккупант об убийстве гражданских в Херсоне (АУДИО)

https://racurs.ua/n172204-tela-na-doroge-a-my-na-mashinah-tuda-suda-ezdili-okkupant-ob-ubiystve-grajdanskih-v-hersone.html

Ракурс

Воєнні злочинці рф продовжують розповідати про свої «подвиги» в Україні.

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У новому перехопленні, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, окупант розповідає своїй дівчині, як він та інші військові рф вбивали цивільних в окупованому Херсоні.

Зокрема, вони розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.