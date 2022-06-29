Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тела на дороге, а мы на машинах туда-сюда ездили - Оккупант об убийстве гражданских в Херсоне (АУДИО)

Тела на дороге, а мы на машинах туда-сюда ездили — Оккупант об убийстве гражданских в Херсоне (АУДИО)

29 июн 2022, 16:32
999

Воєнні злочинці рф продовжують розповідати про свої «подвиги» в Україні.



.

У новому перехопленні, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, окупант розповідає своїй дівчині, як він та інші військові рф вбивали цивільних в окупованому Херсоні.

Зокрема, вони розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.

Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди… їздили, — каже російський окупант.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров