Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тіло на дорозі лежить, а ми на машинах туди-сюди їздили - окупант про вбивство цивільних в Херсоні

Тіла на дорозі, а ми машинами туди-сюди їздили — Окупант про вбивство цивільних в Херсоні (АУДІО)

29 чер 2022, 16:32
999

Воєнні злочинці рф продовжують розповідати про свої «подвиги» в Україні.



.

У новому перехопленні, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, окупант розповідає своїй дівчині, як він та інші військові рф вбивали цивільних в окупованому Херсоні.

Зокрема, вони розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.

Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди… їздили, — каже російський окупант.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів