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Тіло на дорозі лежить, а ми на машинах туди-сюди їздили - окупант про вбивство цивільних в Херсоні
Тіла на дорозі, а ми машинами туди-сюди їздили — Окупант про вбивство цивільних в Херсоні (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n172204-tila-na-dorozi-a-my-na-mashynah-tudy-sudy-yizdyly-okupant-pro-vbyvstvo-cyvilnyh-v-hersoni-audio.htmlРакурс
Воєнні злочинці рф продовжують розповідати про свої «подвиги» в Україні.
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У новому перехопленні, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, окупант розповідає своїй дівчині, як він та інші військові рф вбивали цивільних в окупованому Херсоні.
Зокрема, вони розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.
Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди… їздили, — каже російський окупант.