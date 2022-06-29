Тіло на дорозі лежить, а ми на машинах туди-сюди їздили - окупант про вбивство цивільних в Херсоні

https://racurs.ua/ua/n172204-tila-na-dorozi-a-my-na-mashynah-tudy-sudy-yizdyly-okupant-pro-vbyvstvo-cyvilnyh-v-hersoni-audio.html

Ракурс

Воєнні злочинці рф продовжують розповідати про свої «подвиги» в Україні.

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У новому перехопленні, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, окупант розповідає своїй дівчині, як він та інші військові рф вбивали цивільних в окупованому Херсоні.

Зокрема, вони розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.