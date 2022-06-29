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Оккупанты захватили часть «Херсоноблэнерго» с участием фсб и местного коллаборанта

Оккупанты захватили часть «Херсоноблэнерго» с участием фсб и местного коллаборанта

29 июн 2022, 20:09
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Росіяни захопили частину «Херсонобленерго» за участі фсб росії і місцевого колаборанта.



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Російські окупанти прийшли на деякі об'єкти обленерго разом із начальником одного з підрозділів підприємства. Тут таки вони заявили, що віднині обленерго керуватиме якийсь Жаханович Ю.Є.

На сайті «Херсонобленерго» також повідомили, що підприємство частково втратило контроль над постачанням електрики Херсонській області. Зараз окупанти тиснуть на колектив і змушують з ними співпрацювати.

Наразі Херсонщині подають електрику з підконтрольних Києву територій.

Підприємство наголошує, що всі розрахунки проводять в українській валюті — гривні. Будь-які інші рахунки — це шахрайство.

Источник: Ракурс


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