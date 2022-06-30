Джо Байден анонсировал новое оружие Украины от США и еще 50 стран. Фото: delo.ua

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Нову військову допомогу Україні анонсували в Сполучених Штатах Америки.

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Найближчими днями Вашингтон оголосить передачу Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 800 млн дол. Про це президент США Джо Байден заявив на саміті НАТО в Мадриді.

Україна отримає нову передову західну систему ППО, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та додаткові боєприпаси до цих систем.

Американський лідер наголосив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 млрд дол., відколи він обіймає посаду. Додав, що Вашингтон продовжить і надалі підтримувати український народ.

Також Байден заявив, що за американською ініціативою понад 50 країн дали Україні нові обіцянки поставити зброю. Україна отримає від союзників:

140 тис. протитанкових систем;

понад 600 танків;

близько 500 артилерійських систем;

понад 600 тис. артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні озброєння на 1 млрд фунтів стерлінгів. У пакет допомоги включать складні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, інноваційне нове обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.