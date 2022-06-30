Джонсон оголосив про виділення Україні військової допомоги. Фото: iz.ru

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Україна отримає від Великої Британії військової допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів — це близько 1,2 млрд дол.

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Ця допомога повинна допомогти українським військовим вести наступальні операції. Збільшення фінансування ознаменує новий етап у підтримці міжнародної спільноти України, що озброєння та навчання британцями українських армійців допоможуть трансформувати оборону України від росії. Про це під час саміту НАТО заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє прес-служба британського уряду.

Зазначається, що у пакет допомоги будуть включені складні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, інноваційне нове обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

У Лондоні наголосили, що разом із цим пакетом допомоги, Велика Британія виділила Україні до 2,3 млрд фунтів, що перевершує допомогу будь-якої країни, окрім Сполучених Штатів Америки.

Крім того, повідомляється, що нове обладнання стане першим кроком, що дозволить українській армії перейти в контрнаступ проти сухопутних військ росії.

Нагадаємо, 29 червня в Мадриді НАТО затвердив комплексний пакет допомоги Україні, який включає безпекові комунікації, постачання пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.