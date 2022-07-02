Российские оккупанты терроризируют мирных жителей Херсонщины, фото: ГУР

https://racurs.ua/n172295-v-hersonskoy-oblasti-okkupanty-provodyat-massovye-obyski-i-okonchatelno-vyvozyat-zerno-gur.html

Ракурс

На Херсонщині в тимчасово окупованому селищі Чаплинка рашисти проводять масові обшуки.

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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

З 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ «Тигр». Обшуки проводяться дуже детально — аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що в цьому населеному пункті вже розпочалися жнива.

Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю, — інформує ГУР.

Крім того, за інформацією розвідки, окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту, розташованого в приміщенні колишньої комунальної аптеки.

Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено «свою людину», яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонщині окупанти та їхні посіпаки бояться опору місцевого населення, тож пересуваються з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах.