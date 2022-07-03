Учения авиации в течение недели будут проходить на Волыни

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На Волыни проведут учения авиации, фото: Defense Express
Учения авиации в течение недели будут проходить на Волыниhttps://racurs.ua/n172340-ucheniya-aviacii-v-techenie-nedeli-budut-prohodit-na-volyni.htmlРакурс
У Волинській області впродовж тижня — з 4 по 10 липня — триватимуть навчання авіації.
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Навчання відбуватимуться на території авіаційного полігону у селі Поворськ Ковельського району. Про це повідомляє місцеве видання «Волинь-нова» з посиланням на командування полігону.
Зазначається, що навчання відбуватимуться з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.
Наголошується, що в період навчань вхід та в’їзд на територію авіаційного полігону категорично заборонений, перебування там небезпечне для життя та здоров’я.
Нагадаємо, білорусь до 9 липня продовжила мобілізаційні навчання, розпочаті 22 червня у прикордонних з Україною регіонах.
Джерело: «Волинь-нова»