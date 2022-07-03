Навчання авіації впродовж тижня триватимуть на Волині

На Волині проведуть навчання авіації, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n172340-navchannya-aviaciyi-vprodovj-tyjnya-tryvatymut-na-volyni.html

Ракурс

У Волинській області впродовж тижня — з 4 по 10 липня — триватимуть навчання авіації.

.

Навчання відбуватимуться на території авіаційного полігону у селі Поворськ Ковельського району. Про це повідомляє місцеве видання «Волинь-нова» з посиланням на командування полігону.

Зазначається, що навчання відбуватимуться з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.

Наголошується, що в період навчань вхід та в’їзд на територію авіаційного полігону категорично заборонений, перебування там небезпечне для життя та здоров’я.

Нагадаємо, білорусь до 9 липня продовжила мобілізаційні навчання, розпочаті 22 червня у прикордонних з Україною регіонах.

Джерело: «Волинь-нова»