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Ракурс
Военные установили миномет «Василек» на грузовик. Скриншот с видео

Военные установили миномет «Василек» на грузовик — видео уничтожения оккупантов

6 июл 2022, 10:51
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Автоматичний міномет 2Б9 «Васильок» калібру 82-мм встановили на шасі вантажного автомобіля Газ-3309.



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Така модифікована й маневрена бойова одиниця вже працює по росіянах на фронті. Відео роботи «Василька по загарбниках 6 липня опублікувало в Telegram Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Міномет 2Б9 «Васильок» на шасі Газ-3309 насипає окупантам, — йдеться в підписі до відео.

За інформацією порталу «Мілітарний», міномет 2Б9 був розроблений за схемою казнозарядного артилерійського знаряддя, при цьому відкривання затвора, подача міни на лінію заряджання, досилання міни в комору, закривання затвора і постріл проводяться автоматично.

Стрільба з «Василька» може вестися одиночними пострілами і автоматично, з темпом 170 пострілів на хвилину. Практична скорострільність дорівнює 100−120 пострілів за хвилину.

У кожній касеті міститься по чотири постріли, що складаються з осколочної міни і метального заряду. Максимальна дальність стрільби осколковою міною становить 4 тис. 270 м, а мінімальна складає 770 м.

Нагадаємо, українські майстри модернізували пікап Mitsubishi L200 під ракетну систему залпового вогню — встановили на машину пускову установку ракет С-8 зі збитого російського бойового гелікоптера Ка-52. Таке потужне озброєння вже завдає противнику серйозних втрат.

Джерело: «Мілітарний»

Источник: Ракурс


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