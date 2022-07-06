Судно-мишень проекта 436бис (Р). Фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n172413-rossiya-pytaetsya-zaschitit-krymskiy-most-sudnom-mishenu-video.html

Ракурс

Кримський міст, який сполучає окупований росією Крим і Таманський півострів, агресори намагаються захистити за допомогою судна-мішені.

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Росіяни розмістили біля Кримського мосту судно-мішень проекту 436БИС (Р). Це несамохідне судно довжиною 45 м і шириною 8 м, збудоване на «Сокольській верфі» у Нижнегородській області. Фотографії та відео судна у липні опублікували кримські ЗМІ, передає «Мілітарний».

На дев’ятьох мачтах цього судна встановлені відбивачі, які імітують ефективну площу розсіювання корабля. Мішень призначена для випробування протикорабельних ракет.

Можна припустити, що російські окупанти серйозно бояться того, що українська армія вдарить ракетами по Кримському мосту.

Зазначається, мішень могли розмістити з північного боку мосту, очікуючи удар береговими ракетними комплексами, які є в арсеналі української армії. Окупанти напевно розраховують, що головка самонаведення протикорабельного комплексу Harpoon зреагує на мішень.

Нагадаємо, у червні генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст буде ціллю номер один для українських військових після отримання українськими військовими обіцяної зброї.

Українська розвідка заявляла, що отримала технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Секретний документ містить докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Джерело: «Мілітарний»