Розвідка України отримала детальну технічну документацію Керченського мосту

Розвідка отримала техдокументацію Керченського мосту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171774-rozvidka-ukrayiny-otrymala-detalnu-tehnichnu-dokumentaciu-kerchenskogo-mostu.html

Ракурс

Детальна технічна документація «Кримського мосту» опинилася в руках української військової розвідки.

.

У найближчому оточенні президента країни-агресор рф володимира путіна заявляють про «гарантовану» безпеку Керченського мосту. Речник кремля дмитро пєсков запевняє, що російські військові повністю контролюють ситуацію. Однак Україна вже має всю техдокументацію по об'єкту. Про це 16 червня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники зазначають, що отримали технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». У відомстві зазначають, що важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта.

Секретний документ містить докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Нагадаємо, 15 червня генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст буде ціллю номер один для українських військових після отримання українськими військовими обіцяної зброї.