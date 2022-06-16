росія тримає напоготові десятки крилатих ракет типу «Калібр». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n171773-vorog-trymaie-napogotovi-blyzko-20-krylatyh-raket-typu-kalibr-genshtab.html

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Війна в Україні триває — вже 113-ту добу український народ протистоїть вторгненню російських військ.

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На Сіверському напрямку артилерія росіян обстріляла райони Леонівки Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Пара вертольотів Ка-52 завдала авіаударів неподалік Глухова, що на Сумщині. На Слобожанському напрямку армія рф намагається стримати ЗСУ від подальшого просування в бік державного кордону. Крім того, ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу «Калібр». Про це 16 червня повідомили в Генеральному штабі.

На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Слов’янському ворожі снаряди падали поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Росіяни вели штурм поблизу Долини, але отримали відсіч та відійшли.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських захисників уздовж лінії зіткнення та зосереджують основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку загарбники обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку росія застосовувала артилерію та РСЗВ у районах Сєверодонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного та Борівського. Авіація рф атакувала Лоскутівку.

На Бахмутському напрямку противник з артилерії гатив по Нью-Йорку, Зайцевому, Покровському, Новій Кам’янці, Яковлівці, Берестовому, Миколаївці та Новоіванівці. Яковлівку обстріляли російські вертольоти. У напрямку Берестового атака ворога була відбита.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривали бої, із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ були обстріляні райони Мар’їнка, Новомихайлівки, Залізничного, Гуляйполя та Чарівного.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій. Ворожа артилерія обстріляла райони Осокорівки, Добрянки, Тополиного, Князівки, Мурахівки, Червоної Долини, Зорі, Котляревого, Новомиколаївки, Степової Долини, Таврійського, Лиману та Олександрівки.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що окупанти без успіху наступають навколо траси Бахмут-Лисичанськ та продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк, але під повний контроль місто взяти не здатні.