Військовий вертоліт Мі-35М. Фото: gagadget.com

https://racurs.ua/ua/n171772-biyci-teroborony-zbyly-na-donbasi-rosiyskyy-vertolit-mi-35-video-znyschennya.html

Ракурс

Російський військовий вертоліт знищили на Донбасі.

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Гелікоптер Мі-35М збили бійці територіальної оборони. У мережі опублікували відео знищення. На кадрах видно, як у ворожу бойову одиницю влучає снаряд, вона загоряється й падає. Про це 16 червня повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.

Як свідчить інформація з «Вікіпедії», російський вертоліт Мі-35М коштує 36 млн дол. Розроблений гвинтокрил на ОКБ «Міля», випускається як на експорт, так і для потреб російської армії. Виробник зазначає, що цей гелікоптер призначений для знищення бронетанкової техніки, вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ, десанту та евакуації поранених, а також перевезення вантажів у кабіні і на зовнішній підвісці.

Нагадаємо, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада збила із переносного ракетно-зенітного комплексу російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор».