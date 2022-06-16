Макрон пообіцяв Україні додаткову партію САУ Caesar. Фото:

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Українська армія отримає додаткові самохідні артилерійські установки Caesar.

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Франція надасть Україні ще шість гаубиць, які вважаються флагманом французької артилерії. Про це 16 червня заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, передає видання Le Monde.

Крім вже доставлених 12 «Цезарів», я прийняв рішення надати ще шість «Цезарів» — зазначив Макрон.

Як відомо, САУ Caesar — це 155-мм самохідна артилерійська установка виробництва французької компанії Nexter. Ця гаубиця перебуває на озброєнні французької армії з 2008 року. Самохідка має автоматичну систему подачі снарядів, а максимальна скорострільність становить три постріли за 18 секунд або 6−8 пострілів за хвилину у звичайному режимі.

Нагадаємо, у травні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив фото «роботи» самохідних артилерійських установок Caesar на фронті. Він упевнений, що це озброєння знижує наступальний потенціал ворога.

Джерело: Le Monde