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Ракурс
Зробив сальто і спалахнув - як ЗСУ приземлили російський «Алігатор»

Зробив сальто і спалахнув — як ЗСУ приземлили російський «Алігатор» (ВІДЕО)

5 чер 2022, 16:27
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Російський бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор» знищила 128 окрема гірсько-штурмова бригада.



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Відео зі збитим Ка-52 вартістю 16 млн дол. опублікували соцмережі 128 бригади.

«Алігатор» приземлили пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК).

На відео видно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі сальто, падає на землю й вибухає. Як повідомляють українські військові, увесь екіпаж вертольота загинув.

27 травня 95 окрема десантно-штурмова бригада збила «Алігатор» з польського переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун». Це сталося поблизу Ізюму.

Джерело: Ракурс


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