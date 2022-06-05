Мі-17 летять на допомогу - Єрмак показав завантаження вертольотів для ЗСУ

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав завантаження вертольотів Мі-17 для українських військових, які відправляють зі США.

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1 червня Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакету військової допомоги. США нададуть пересувні артилерійські реактивні системи — High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) та боєприпаси до них.

Крім того, пакет допомоги включає: п’ять протиартилерійських радарів, дві радіолокаційні системи повітряного спостереження, 1 тис. ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок, 6 тис. одиниць протитанкової зброї, 15 тис. 155-мм артилерійських снарядів, чотири вертольоти Мі-17, 15 тактичних машин, запчастини й обладнання.

Це вже 11-й пакет військової допомоги США для України, починаючи з серпня 2021 року.

Мі-17 — це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань. Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Вертоліт призначений для:

перевезення особового складу (підвищення мобільності сухопутних військ);

транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці;

тактичного десантування;

висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ);

знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння);

евакуації та перевезення поранених.

Вертоліт придатний для експлуатації цілодобово в різних кліматичних умовах. Завдяки найбільшій у своєму класі вантажній кабіні він має значні транспортні можливості. Вертольоти можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами.