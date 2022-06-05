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Мі-17 летять на допомогу - Єрмак показав завантаження вертольотів для ЗСУ

Мі-17 летять на допомогу — Єрмак показав завантаження вертольотів для ЗСУ (ФОТО)

5 чер 2022, 16:10
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав завантаження вертольотів Мі-17 для українських військових, які відправляють зі США.



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Мі-17 летять на допомогу - Єрмак показав завантаження вертольотів для ЗСУ, фото - А.Єрмак

1 червня Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакету військової допомоги. США нададуть пересувні артилерійські реактивні системи — High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) та боєприпаси до них.

Крім того, пакет допомоги включає: п’ять протиартилерійських радарів, дві радіолокаційні системи повітряного спостереження, 1 тис. ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок, 6 тис. одиниць протитанкової зброї, 15 тис. 155-мм артилерійських снарядів, чотири вертольоти Мі-17, 15 тактичних машин, запчастини й обладнання.

Це вже 11-й пакет військової допомоги США для України, починаючи з серпня 2021 року.

Країни, які зобов'язалися передати Україні найбільше зброї з 24 лютого по 10 травня 2022 року (у мільярдах доларів), дані - IfW.

Мі-17 — це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань. Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Вертоліт призначений для:

  • перевезення особового складу (підвищення мобільності сухопутних військ);
  • транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці;
  • тактичного десантування;
  • висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ);
  • знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння);
  • евакуації та перевезення поранених.

Вертоліт придатний для експлуатації цілодобово в різних кліматичних умовах. Завдяки найбільшій у своєму класі вантажній кабіні він має значні транспортні можливості. Вертольоти можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами.

Вертоліт Мі-17, інфографіка - "Факти"

Джерело: Ракурс


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