Бывший «слуга» получил подозрение в государственной измене

Нардеп-«слуга» получил подозрение в государственной измене

https://racurs.ua/n172421-byvshiy-sluga-poluchil-podozrenie-v-gosudarstvennoy-izmene.html

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Генеральний прокурор України повідомила народному депутату олексію ковальову про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

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Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Це той самий ковальов, який втік на окуповану Херсонщину, де співпрацює з російськими вбивцями та хизується, що бере участь у нарадах з представниками диктатора путіна.

На початку липня він обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора — так званому «уряді Херсонської області».

8 червня ковальов у Фейсбук розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України для «впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості».

У ДБР повідомили, що генпрокурор на підставі зібраних доказів повідомила колишньому парламентарю про підозру.

Дії екс-нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111−1 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Наприкінці 2021 року народний депутат від «Слуги народу» ковальов купив у екс-нардепа Дмитра Добродомова «4 канал». Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які «мають прямий вирішальний вплив» є Іван та Наталія Ковальови — батьки «слуги».

28 квітня партія «Слуга народу» виключила нардепа ковальова зі своєї фракції у Верховній Раді. Згодом на тимчасово окупованій Херсонщині він заявив, що «росія на Херсонщині назавжди». Також він обговорював із загарбниками крадіжку українського зерна.

У червні на екс-«слугу» здійснили замах на окупованій території, що підтвердив й очільник української розвідки Кирило Буданов.