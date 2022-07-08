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Ракурс
Резников назвал три возможных сценария завершения войны, среди которых есть "жест доброй воли"

Резников назвал три возможных сценария завершения войны, среди которых есть «жест доброй воли»

8 июл 2022, 18:28
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Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни.



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Свої прогнози Резніков озвучив на конференції Forbes Ukraine «Будуємо разом», його цитує «Інтерфакс-Україна». За словами міністра, за Україну зараз воює понад 1 млн осіб, з яких 700 тис. — мобілізовані.

Перший сценарій, на думку міністра, те саме, що росія назвала «жестом доброї волі», коли втікала з острова Зміїний.

Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами, — пояснив Резніков.

Інший сценарій — перелом ситуації на фронті.

Це насправді війна ресурсу на ресурс. Вони мають більше людей, території, танків, літаків і так далі, але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м’ясорубки, — зазначив Резніков.

Цей сценарій, на його думку, можна реалізувати не раніше кінця 2022 року.

Найбільш оптимістичний третій сценарій — це розвал росії із «парадом суверенітетів» її регіонів.

Ми це з вами точно за нашого життя побачимо, але це трохи тривала історія, — вважає Резніков.

Источник: Ракурс


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