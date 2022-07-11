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Ракурс
Бойцы ВСУ показали на видео село на Херсонщине. Фото:

Освобожденное от россиян село на Херсонщине военные показали на видео

11 июл 2022, 09:50
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Збройні сили України звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів.



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Вибивали ворогів з населеного пункту українські піхотинці. Відео зі звільненого від рашистів села 11 липня опублікувала 60-ту окрему піхотну бригаду оперативного командування «Каховка» Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою, — переконані військові.

Зазначається, що від загарбників у Іванівці залишилися лише страшні спогади і «мертва» військова техніка. На кадрах можна побачити спалені ворожі «Тигри», бойову машину піхоти та автомобілі росіян. Українські військові зараз налагоджують комунікацію з місцевими та надають допомогу нужденним.

Нагадаємо, 2 липня в Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували, що українська армія зуміла звільнити від російських ворогів село Іванівка в Херсонській області.

Источник: Ракурс


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