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Россияне недооценили Белогоровку, рашисты не могут захватить легендарное село - Гайдай
Россияне недооценили Белогоровку, рашисты не могут захватить легендарное село — Гайдайhttps://racurs.ua/n172556-rossiyane-nedoocenili-belogorovku-rashisty-ne-mogut-zahvatit-legendarnoe-selo-gayday.htmlРакурс
Російські окупанти досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку.
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У травні окупанти втратили поблизу Білогорівки близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Донець.
За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворожий наступ дещо призупинився, а кількість атак та обстрілів зменшилася.
Отож, Луганська область не окупована повністю — сприяє цьому, як розповів Гайдай, зокрема, робота українських артилеристів.
Крім того, у росіян дуже погана логістика з підвезення боєприпасів, тому зменшується як кількість атак, так і кількість обстрілів.
Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі, — повідомив Гайдай в ефірі «FreeДом»
Він каже, що заяви росіян про повномасштабний наступ на Бахмут і Словʼянськ не відповідають дійсності.
Тим часом «Суспільне» увечері 10 липня повідомило, що війська рф наблизились до Слов’янська на відстань 10 км.
Бій за місто може стати ключовим у боротьбі за Донбас, вважають у британській розвідці. Попри небезпеку тут залишаються понад 20 тис. людей.
Щоб просунутись, росіяни накривають Слов’янськ ракетами, а також посилено обстрілюють Краматорськ. За даними американського Інституту вивчення війни, рф наступатиме одночасно на обидва міста.
Генштаб 10 липня у вечірньому зведенні повідомив, що на Слов’янському напрямку українські захисники відбили ворожу розвідку боєм біля села Мазанівка, росіяни з втратами відійшли.