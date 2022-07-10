Россияне недооценили Белогоровку, рашисты не могут захватить легендарное село - Гайдай

https://racurs.ua/n172556-rossiyane-nedoocenili-belogorovku-rashisty-ne-mogut-zahvatit-legendarnoe-selo-gayday.html

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Російські окупанти досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку.

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У травні окупанти втратили поблизу Білогорівки близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Донець.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворожий наступ дещо призупинився, а кількість атак та обстрілів зменшилася.

Отож, Луганська область не окупована повністю — сприяє цьому, як розповів Гайдай, зокрема, робота українських артилеристів.

Крім того, у росіян дуже погана логістика з підвезення боєприпасів, тому зменшується як кількість атак, так і кількість обстрілів.

Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі, — повідомив Гайдай в ефірі «FreeДом»

Він каже, що заяви росіян про повномасштабний наступ на Бахмут і Словʼянськ не відповідають дійсності.

Тим часом «Суспільне» увечері 10 липня повідомило, що війська рф наблизились до Слов’янська на відстань 10 км.

Бій за місто може стати ключовим у боротьбі за Донбас, вважають у британській розвідці. Попри небезпеку тут залишаються понад 20 тис. людей.

Щоб просунутись, росіяни накривають Слов’янськ ракетами, а також посилено обстрілюють Краматорськ. За даними американського Інституту вивчення війни, рф наступатиме одночасно на обидва міста.

Генштаб 10 липня у вечірньому зведенні повідомив, що на Слов’янському напрямку українські захисники відбили ворожу розвідку боєм біля села Мазанівка, росіяни з втратами відійшли.