Росіяни застосували для обстрілів Харкова танки, ствольну та реактивну артилерію

https://racurs.ua/ua/n172553-rosiyany-zastosuvaly-dlya-obstriliv-harkova-tanky-stvolnu-ta-reaktyvnu-artyleriu.html

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На Харківському напрямку війська росії застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів поруч — на північ, схід і південь столиці Слобожанщини.

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Про це у вечірньому зведенні з фронтів повідомив генштаб ЗСУ 10 липня.

У Слов’янському районі росіяни провалили розвідку боєм в напрямку Мазанівки. Окупанти відійшли з втратами.

Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що крім Донбасу і півдня України, росія хоче анексувати й Харківську область. Раніше окупанти оприлюднили новий «прапор» регіону з символами харківського герба XVIII століття.

Крім того, експерти звертають увагу на заяви представників окупаційного режиму на захоплених територіях Харківщини про те, що область є «невіддільною частиною російської землі».

В ISW пишуть також, що війська рф продовжували без успіху наступати на північний захід від Слов’янська і вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.

Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу та техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та проводячи нові кампанії з мобілізації особового складу.